Уламки одного з БПЛА імовірно впали на музей ретро-автомобілів на території колишньої резиденції Януковича.

У ніч на 28 січня, під час чергової російської атаки безпілотників по Україні, окупанти завдали удару по музею, в якому зберігалася колекція ретро-автомобілів, що раніше належали колишньому президенту України Віктору Януковичу, пише Newsweek. Удар було завдано по об'єкту у Вишгороді, під Києвом.

На фотографіях видно обгорілі останки автомобілів.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що уламки російського дрона спричинили пожежу, яка охопила понад 600 квадратних метрів, знищивши дев'ять ретро-автомобілів і пошкодивши ще 29.

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Калашник не уточнив точне місце розташування музею, але фотографії, які він представив, вказують на музей ретро-автомобілів на території колишньої резиденції Януковича, пише ЗМІ.

На опублікованих у мережі знімках видно пошкоджені авто 1950-х і 1960-х років, включно з моделями "Москвич", радянськими "ЗАЗ Запорожець", "ГАЗ-14 Чайка" і першим масово виробленим люксовим автомобілем в СРСР - "ГАЗ-12 ЗІМ".

Інші новини про наслідки російських атак БПЛА

Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок атаки РФ по Києву загинув відомий український нейробіолог. "Ігор Зима загинув з усією сім'єю: разом із дружиною і котиком. Просто у себе вдома. У ліжку", - написала подруга сім'ї.

Крім того, у перший день 2025 року російські БПЛА змогли долетіти до центру Києва. "Принаймні Чернігівщиною та Київщиною було щонайменше три хвилі цих "Гераней". І вони виснажили самі ППО і мобільні вогневі групи, які захищають підступи до Києва, і тому їм вдалося так далеко, так глибоко вклинитися в систему ППО", - зазначив експерт.

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