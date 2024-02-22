Дрони збивали в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

У ніч на 22 лютого російські окупаційні війська атакували територію України ударними дронами та ракетою.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, 10 БПЛА типу "шахед" випустили з району Приморсько-Ахтарська. Також ворог запустив протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Українські захисники знищили вісім безпілотників в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

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Війна в Україні - російські дрони

У Повітряних силах повідомляли, що у Росії проводять модернізацію ударних безпілотників. Крім того, ворог продовжує нарощувати виробництво дронів. Зупинити це можна, якщо Захід введе суворі санкційні обмеження.

Як розповідав УНІАН, російські війська намагаються удосконалити "Шахеди", аби ті були менш вразливими для українських систем ППО.

За даними ОК "Південь", росіяни активно займаються розвідкою. Є ризик, що Росія готується до нової масованої атаки по Україні. І хоча наразі усі ракетоносії ворога заведені до пунктів базування, а погода не сприяє розгортанню ширшої групи кораблів у морі, шторми не такі критичні. За бажання, окупанти можуть вивести в акваторію як надводні, так і підводні ракетоносії.

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