Ще один "Шахед" впав на приватне підприємство і спричинив там сильну пожежу.

Під час нічної атаки безпілотників один з російських "Шахедів" після збиття впав на автомобіль і вбив у ньому двох людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог атакував область "Шахедами". 6 безпілотників збили захисники з ПвК "Схід". Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули", - повідомив глава регіону.

Ще один російський дрон влучив по приватному підприємству в Криворізькому районі, спричнивши там масштабну пожежу. Площа загоряння склала більше 100 кв.м, а полум'я досягало 4-метрової висоти. Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

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Також окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Теж без постраждалих.

Нічна атака "Шахедів" - що відомо

Вночі окупаційні війська атакували Україну дронами типу "Shahed". У багатьох областях була оголошена повітряна тривога. Про пуски ворожих безпілотників у Повітряних силах ЗСУ повідомили о 22:15 6 липня.

Пізніше стало відомо, що росіяни запустили 18 дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Росіяни запускали їх з Приморсько-Ахтарська в напрямку Азовського моря. Всього було зафіксовано три хвилі пусків.

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