Під час нічної атаки безпілотників один з російських "Шахедів" після збиття впав на автомобіль і вбив у ньому двох людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі ворог атакував область "Шахедами". 6 безпілотників збили захисники з ПвК "Схід". Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули", - повідомив глава регіону.
Ще один російський дрон влучив по приватному підприємству в Криворізькому районі, спричнивши там масштабну пожежу. Площа загоряння склала більше 100 кв.м, а полум'я досягало 4-метрової висоти. Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих немає.
Також окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Теж без постраждалих.
Нічна атака "Шахедів" - що відомо
Вночі окупаційні війська атакували Україну дронами типу "Shahed". У багатьох областях була оголошена повітряна тривога. Про пуски ворожих безпілотників у Повітряних силах ЗСУ повідомили о 22:15 6 липня.
Пізніше стало відомо, що росіяни запустили 18 дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Росіяни запускали їх з Приморсько-Ахтарська в напрямку Азовського моря. Всього було зафіксовано три хвилі пусків.