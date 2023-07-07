У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

У ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом Повітряними силами зафіксовано пуски 18 "Шахедів".

У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

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У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами ЗСУ знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Атака дронів у ніч на 7 липня - головне

Російські окупаційні війська 7 липня атакували Україну дронами типу "Shahed". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Усього було зафіксовано три хвилі пусків. Через це тривогу оголошували у південних областях, місцеві телеграм-канали писали про роботу ППО.

Удари Росії по Україні - останні новини

У ніч на 6 липня 2023 року під час масштабної повітряної тривоги росіяни завдали кривавого удару "Калібрами" по Львову. Уламки російської ракети впали на житловий будинок. Всього три ракети влучили по Львову. Було зруйновано одну з підстанцій та житловий будинок. Внаслідок атаки поранено десятки людей, вже 10 загиблих.

Крім того, того дня ворог завдав 57 авіаційних ударів, 4 з яких - іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Усі 4 дрони-камікадзе було знищено нашою ППО.

Також окупанти здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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