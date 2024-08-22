На аеродромі могли базуватися близько 30 російських винищувачів Су.

У ніч на четвер, 22 серпня, дрони ЗСУ атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ, там виникла потужна пожежа. Про це свідчать повідомлення влади і відео від місцевих жителів, а також супутникові знімки.

Судячи зі знімків NASA, у ніч на 22 серпня на території аеродрому виникло кілька пожеж.

Крім того, OSINT-аналітик M.T.Anderson повідомив, що на супутникових знімках авіабази від 19 серпня видно майже тридцять військових літаків - 14 Су-24 і 15 Су-34 - і вісім вантажівок.

Також російський Telegram-канал ASTRA зазначив, що на аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремо розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО.

Атака на аеродром Маринівка - що відомо

У місті Калач-на-Дону Волгоградської області РФ у ніч на 22 серпня прогриміли вибухи через атаку дронів і роботу ППО. Після цього на військовому аеродромі "Маринівка", що розташований у селищі Октябрський, приблизно за 20 км від Калача-на-Дону. спалахнула пожежа.

А тим часом у Ростовській області РФ третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, по якій напередодні вдарили українські дрони. Поки що загоряння локалізувати не вдалося, наразі площа пожежі становить близько 10000 квадратних метрів. На місці триває постійне проливання між цистернами, щоб не допустити детонації.

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