Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.

Окупанти прагнуть зрівняти з землею завод "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники і де ховаються від обстрілів сотні мирних.

Про це свідчить перехоплення розмови одного з російських загарбників, опубліковане СБУ.

Ростовський командир в розмові з дружиною розповідає про ситуацію в Маріуполі, перебуваючи за 4 кілометри від заводу "Азовсталь". Він каже, що російські військові чекають на "тритонні сюрпризи з неба", аби знищувати завод.

"Чекаємо тут "сюрпризи" від Росії… Тритонні з неба… Там буде песець просто. Сказали, зрівняти все із землею… Так а шо... Б'ють їх, б'ють, вибивають, а вони людей втрачають... [Місцеві] всі поїхали, хто захотів. Залишилися одні патріоти і дуже розумні. Приїжджав підполковник. Сказали, фронтові літаки прилітатимуть. Ну, вони ж цей, завод б'ють авіударами. Завод, сталь. Лисичанськ там стирають з лиця землі третій день. Ну воно набридло, блін, скільки можна. Х**і толку, все одно все буде зруйновано, розбито, нічого цілого не залишиться в будь-якому разі. Тут кілометра 4, мабуть, від заводу, від Сєвєродонецька не знаю скільки", - каже він.

Окупант також поділився з коханою, що підполковник попередив військових, що вибухова хвиля буде настільки потужною, що "почуєте і відчуєте".

Атака на "Азовсталь": що відомо

19 квітня представник так званої народної міліції "ДНР" Едуард Басурін в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24" заявив про початок штурму "Азовсталі".

"Частково штурмові групи, які були підібрані спеціально для штурму цього об'єкта, вони вже розпочали свою роботу", - заявив Басурін.

Офіційних підтверджень початку штурму комбінату від української сторони не було.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко того ж дня сповістив, що окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії і танків по житловому сектору Лівобережного району.

"Окупанти завдають ударів не тільки надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії і танків продовжують хаотично уражати житловий сектор Лівобережного району, по лінії від бульвару Меотиди", - розповів він.

За словами Андрющенка, 18 квітня окупанти відкрили доступ цивільним в цю зону, щоб вони забрали речі з будинків.

Напередодні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на заводі "Азовсталь" ховаються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів.

"Рашисти заявляють про плани штурмувати територію заводу "Азовсталь" в Маріуполі, де переховуються не менше 1000 мирних громадян. За інформацією українських захисників міста, в приміщеннях і підвалах заводу залишаються городяни, які не бажають виходити, оскільки їхні будинки зруйновані і вони не хочуть бути відправленими у фільтраційні табори і РФ. Серед них - жінки, діти і люди похилого віку", - повідомляла вона.

Керівник патрульної поліції міста Маріуполь Михайло Вершинін підтвердив, що на території заводу "Азовсталь" дійсно знаходиться велика кількість цивільних, в тому числі жінки, діти.

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