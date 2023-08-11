Ймовірно, корабель вже не повернеться на воду.

У мережі вперше показала наслідки атаки морського дрона на великий десантний корабель РФ "Оленегорський горняк" поблизу Новоросійська.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", ВДК отримав значні пошкодження вналідок атаки надводного дрона. На корпусі утворилася величезна пробоїна.

На фото видно, що розмір пробоїни досить великий, особливо у порівнянні з людиною, що стоїть поруч із місцем пошкодження. Поки росіяни не коментують, чи будуть ремонтувати ВДК.

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Пошкодження ВДК "Оленегорський горняк"

В ніч на 4 серпня надводний дрон пошкодив ВДК "Оленегорський горняк" у базі Новоросійська (РФ) в ніч на 4 серпня. Корабель отримав пробоїну у машинному відділенні і почав тонути. Катерами росіяни відбуксували його до берега і сподіваються відремонтувати.

За даними британської розвідки, пошкодження десантного корабля ВМФ Росії "Оленегорський горняк" стало значним ударом по російському Чорноморському флоту, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.

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