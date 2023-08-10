У Чорному морі спостерігається останнім часом суттєве скорочення носіїв Калібрів, можливо через порушену логістику.

У Військово-Морських силах України переконані, що шанси повернення на бойові чергування у великого десантного корабля "Оленегорський горняк" у найближчі місяці дуже невеликі. Про це в ефірі телемарафону єдиних новин зазначив речник Військово-Морських Сил України ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"З тієї інформації, що ми маємо, шанси невеличкі у цього корабля повернутися у свій північний флот, з якого він прийшов у Чорне море для того, щоб разом з іншими 6-ма кораблями, які зайшли, і ще 7 ВДК (великий десантний корабель), що вже були у акваторії, захоплювати південне узбережжя України. Але станом на зараз бачимо, що шансів повернутися в нього дуже мало", - заявив капітан.

За його словами, ремонт таких великих кораблів як "Оленегорський горняк", який близький за масштабом до крейсера "Москва", яке вже давно затоплене, дуже тривалий по часу і потребує наявність відповідних виробничих потужностей.

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"Те, що це буде не завтра, не післязавтра і навіть не через місяць – це факт… Загалом державне замовлення в РФ для флоту виконується відсотків на 30-35. З запізненням років у 10. Відповідно, виробничі потужності не на тому рівні, на якому їм би хотілось, устаткування зношене на 70% в середньому по корабелебудуванню у РФ", - сказав Плетенчук.

Щодо майбутніх цілей Сил оборони в морі він сказав: "Нас все цікавить! Особливо те, що зараз знаходиться на нашій території в окупованому Криму. Все цікавить, що заходить у наші територіальні води".

Він нагадав, що ще 20 липня було оголошено попередження Україною щодо заборони на судноплавсьво у Керченській протоці.

"Але окупанти, як завжди, не дотримуються законних вимог України з цього приводу. Керченська протока – є нашою морською зоною згідно з міжнародним законодавством. На жаль, росіяни цього не зрозуміли. Тому історія має повторюватись", - наголосив Плетенчук.

Говорячи про актуальну ситуацію в акваторії Азовського та Чорного морів він сказав, що загалом вона зараз більш-менш спокійна.

"Зараз у Чорному морі перебуває 5 одиниць (ворожих кораблів). Це відносно не багато. Серед них один носій крилатих ракет. Це підводний човен, на борту якого може бути 4 ракети. Тобто кількість зменшено. Може це пов’язано з логістикою кримською, може з іншими проблемами. Але ми бачимо суттєве скорочення споряджених морських платформ з "Калібрами", - зауважив Плетенчук.

Водночас, за його словами, активні зараз у морі прикордонники РФ.

"Вже кілька тижнів і їх у морі перебуває більше 10 одночасно. Здебільшого вони охороняють Керченську протоку", - сказав Плетенчук.

Пошкодження ВДК "Оленегорський горняк": що відомо

Як відомо, ВДК "Оленегорський горняк" був пошкоджений дроном у базі Новоросійська (РФ) в ніч на 4 серпня. Корабель отримав пробоїну у машинному відділенні і почав тонути. Катерами росіяни відбуксували його до берега і сподіваються відремонтувати.

Британська розвідка заявила, що пошкодження десантного корабля ВМФ Росії "Оленегорський горняк" стало значним ударом по російському Чорноморському флоту, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.

Успішні удари по кораблях РФ створили передумови і для розблокування портів України, що залучені у "зерновій угоді". Без розблокування портів Україна не зможе відродити економіку навіть в тому виді, в якому вона була до війни, зазначають представники бізнесу.

За словами капітана I рангу запасу ВМС України Андрія Риженка, щоб потопити ЧМ РФ, Україні потрібно мінімум кілька сотень дронів-камікадзе.

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