Кирило Буданов запевнив, що операція на острові Зміїний триватиме до повного його звільнення.

Операція проти російських окупантів на острові Зміїний буде продовжуватись до повного звільнення острова.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Насправді, росіяни розміщують на острові Зміїний певне угруповання, яке складається з підрозділів протиповітряної оборони, а також підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки. А саме - їх там три одиниці знаходиться. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення Російської Федерації", - зазначив Буданов.

Він додав, що операція на острові Зміїний триватиме до повного його звільнення.

"Ця операція триває. Наноситься вогньове ураження по цих об'єктах. Операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний", - акцентував Буданов.

Новий удар по Зміїному: що відомо

Днями українські військові вразили ворожі підрозділи на острові Зміїний у Чорному морі. Снаряди вразили зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

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