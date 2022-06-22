Загарбники в Миколаївській області завдали два авіаудари вертольотами.

Українські військові вразили ворожі підрозділи на острові Зміїний у Чорному морі. Снаряди вразили зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Крім удару по ворогу на зміїному, бійці ЗСУ за день знищили 49 солдатів і офіцерів армії Російської Федерації. При цьому втрати окупантів у техніці склали дві самохідних гаубиці "МСТА-з", тягач, станція радіоелектронної боротьби, склад з боєприпасами, а також п'ять одиниць бронетехніки.

У свою чергу загарбники в Миколаївській області завдали два авіаудари вертольотами. В результаті атаки втрат немає. При цьому російський винищувач вдарив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по парі українських літаків, але штурмовик і винищувач ухилилися від удару.

Як раніше повідомляв УНІАН, Збройні Сили України завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Після цього у Росії пригрозили ударами у відповідь щодо "центрів прийняття рішень" у Києві. Атака українських військових нібито "розв'язала Росії руки".

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