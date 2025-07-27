У столиці було чути вибухи.

Російські окупаційні війська не припиняють терору мирних міст України. З вечора 27 липня ворог атакує ударними дронами.

Ворожі безпілотники фіксуються в різних регіонах України, повідомляють у Повітряних силах. Працюють сили протиповітряної оборони.

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Оновлено 23:42: ЗМІ повідомляють про вибухи в Києві.

Станом на 23:27 повідомлялося про загрозу для Київської, Запорізької, Сумської, Запорізької та інших областей України.

Тривогу оголошено у багатьох регіонах.

Протиповітряна оборона працює, в тому числі, в Києві. Мер столиці Віталій Кличко закликав містян залишатися в укриттях.

Війна в Україні: це варто знати

Воїни 225-го ОШП офіційно підтвердили факт звільнення населеного пункту Кіндратівка Сумської області. Речник угруповання військ "Курськ" Ярослав Чепурний казав, що зараз там тривають стабілізаційні дії.

Тим часом окупанти намагаються увійти до Купʼянська Харківської області, заявили у DeepState. Зазначалося, що ворог намагається увійти до міста з північного заходу.

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