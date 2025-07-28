Вдомо про 5 постраждалих у Дарницькому районі Києва, серед них малолітня дитина.

Вночі росіяни атакували столицю України дронами. У поліції розповіли про наслідки нічної атаки та показали фото.

Зазначається, що відомо про 5 постраждалих у Дарницькому районі Києва, серед них малолітня дитина.

Внаслідок атаки ударною хвилею пошкоджено вікна багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, пʼять осіб отримали осколкові поранення.

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"Серед постраждалих дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджено декілька автомобілів, припаркованих у дворі будинку.

Водночас годова Київської МВА Тимур Ткаченко повідомляє про більшу кількість постраждалих.

"Лише внаслідок атаки одного цього дрона в Дарницькому районі станом на зараз маємо 8 постраждалих, з них 4 - госпіталізовані. У тому числі медичну допомогу надають дівчинці трьох років з різаною раною", - написав він.

Крім Києва під удар також потрапила Хмельниччина. Голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки є збиття, але інформація про пошкодження, травмованих чи загиблих не надходила.

Атаки на Київ

Нагадаємо, на початку минулого тижня росіяни масовано атакували Київ дронами, повідомлялося про руйнування у багатьох районах та постраждалих.

За повідомленнями влади, постраждали семеро людей, серед них - 15-річна дівчина.

Також пошкоджені житлові будинки, дитячий садочок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспортні засоби, складські приміщення та наземна частина станції метро "Лук'янівська".

Тим часом німецький генерал Крістіан Фройдінг, який відповідає за координацію військової допомоги Україні, попереджає про намір росіян вийти на виробництво 2 тисяч "Шахедів" на добу, що стане величезною проблемою для України.

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