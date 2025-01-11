Невстановлені дрони долетіли до Тамбовської області РФ і впали на будинки (фото)

При цьому в російському міноборони відзвітували, що за ніч системи ППО "перехопили і знищили" 85 безпілотників.

У місті Котовськ Тамбовської області РФ дрони вдарили по двох житлових п'ятиповерхових будинках, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.

Як повідомляють росЗМІ, безпілотник зруйнував балкон квартири на останньому поверсі, виніс вікна. Потім з'явилася інформація, що від удару в десяти квартирах вибило вікна, осколками засипало двори. У кількох будинків пошкоджено покрівлю та фасади.

При цьому в російському міноборони відзвітували, що за ніч системи ППО "перехопили і знищили" 85 безпілотників.

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З них 31 безпілотник знищили над акваторією Чорного моря, 16 дронів - над Воронезькою областю і Краснодарським краєм, 14 - над акваторією Азовського моря, 4 - над Бєлгородською областю, 2 безпілотники перехопили над Тамбовською областю, а також по одному було збито над анексованим Кримом і Курською областю.

Прильоти по РФ

10 січня стало відомо, що під Санкт-Петербургом горів завод із виробництва ацетону, який використовують і в оборонній промисловості.

Пожежі було присвоєно ранг складності №2. На місці події було видно яскраві спалахи і язики полум'я. Вогонь охопив 1600 кв м двоповерхової будівлі. На місці пожежі зафіксували розлив ацетону.

Що стало причиною потужної пожежі окупанти поки не повідомляють. Але відомо, що російська ППО вночі працювала по дронах. Міноборони РФ навіть відзвітувало про збиття 40 БПЛА в кількох регіонах.

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