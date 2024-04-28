У Росії потужно спалахнув головний завод корпорації КамАЗ: що відомо (фото, відео)

Компанія постачала військову техніку російській армії для війни проти України.

Потужна пожежа спалахнула на заводі КамАЗ у місті Набережні Челни Російської Федерації. Пожежа сталася у складальному цеху.

"Загорівся цех для збірки головного заводу корпорації КамАЗ у місті Набережні Челни", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Кримський вітер, КамАЗ є головним постачальником автомобільної техніки для Збройних сил РФ.

Корпорація КамАЗ виробляє дизельні двигуни, вантажні автомобілі та інше. Основне виробництво розташоване в місті Набережні Челни. У 2022 році компанія потрапила під санкції ЄС, США, Канади та Британії за постачання машин КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560 російській армії для війни проти України.

Пожежі в Росії - останні новини

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року в містах РФ дедалі частіше відбуваються різні інциденти на підприємствах - спалахують пожежі, лунають вибухи.

Приміром, 24 квітня внаслідок удару дронів Служби безпеки України по базі "Роснефти" в Смоленській області спалахнула потужна пожежа. Нафтобаза розташована поблизу населеного пункту Роздорове, що за 20 км від Смоленська.

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