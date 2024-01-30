Варто чекати нової атаки на Кримський міст, вважають журналісти.

Президент України Володимир Зеленський йде на великий ризик, щоб переламати хід війни і зберегти свої політичні позиції всередині країни. Зокрема, йдеться про більш агресивні удари по російським об'єктам.

Як говориться в статті Time, поки Росія переводить свою економіку на військові рейки, Україна стикається з необхідністю мобілізувати сотні тисяч новобранців, а також з проблемами за допомогою від союзників. У цей час американські виборці все більше розходяться в думках, чи зможе країна повернути окуповані території.

Видання зазначає, що навіть якщо Україні вдасться мобілізувати ще 500 тисяч військовослужбовців, це не допоможе у війні проти країни-агресора з набагато більшим населенням і економікою. Тому влада намагається розширити власне оборонне виробництво, зокрема - безпілотних літальних апаратів, які можуть вражати цілі в РФ.

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Журналісти відзначають, що зараз зросла ймовірність вбивств російських чиновників, пов'язаних з війною, а також частих атак БПЛА і ракет по окупованому Криму і російській військовій та економічній інфраструктурі. Крім того, під ударом можуть опинитися нафтові і зернові об'єкти в Чорному морі, а також Кримський міст.

"Будь-яка з цих атак (а можливих цілей багато) пов'язана з ризиком відплати з боку Путіна, що призведе до більш безпосереднього залучення НАТО в конфлікт. Ні Росія, ні НАТО не хочуть такого розширення, але війни починають жити своїм власним життям, особливо коли один з ключових гравців - в даному випадку Зеленський - стає непередбачуваним гравцем, за яким тепер потрібно стежити", - додає Time.

Атаки по території РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в січні в селищі Усть-Луга під Санкт-Петербургом загорівся нафтовий термінал морського порту компанії "Новатек". За нашими даними, цю операцію провела СБУ, були задіяні дрони-камікадзе.

25 січня горів нафтопереробний завод у місті Туапсе, його атакували безпілотники. Через атаку він зупинив переробку нафти.

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