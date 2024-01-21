Жителі одного з сусідніх населених пунктів повідомляли про проліт дронів.

У Ленінградській області РФ виникла масштабна пожежа на нафтовому терміналі Морського торгового порту. Жителі селища Усть-Луга повідомляють, що перед цим чули вибухи.

Про це пише російський телеграм-канал "Осторожно новости". Крім того, про звуки пролітаючих безпілотників повідомляли жителі Кінгісеппа. Він знаходиться у близько 35 км від порту.

Водночас телеграм-канал "Mash" пише, що перед пожежею було чути два вибухи. З підприємства, де виникла пожежа, евакуювали близько 150 осіб.

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Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко повідомив, що в порту Усть-Луга горів термінал компанії "Новатек". Постраждалих, за його словами, немає, проведено евакуацію персоналу.

"До гасіння пожежі залучені сили і засоби МНС і Леноблпожспаса. У Кінгісеппському районі запроваджено режим підвищеної готовності. Глава адміністрації району Юрій Запалатський веде засідання оперативного штабу. Відповідальні фахівці адміністрації Ленобласті за моїм дорученням виїхали на місце", – сказано в повідомленні.

Атака дронів по Росії: інші новини

Увечері в суботу, 20 січня 2024 року, в Росії заявили про атаку дронів. В Тульській області пролунали вибухи.

До цього в російських ЗМІ писали, що в сусідній з Тульською Орловській області був збитий безпілотник. У Міністерстві оборони РФ, своєю чергою, відзвітували про збиття дрона в Смоленській області.

Пізніше у відомстві додали, що ще один дрон збили в Тульській області РФ. Через деякий час з'явилося повідомлення про те, що ще три безпілотники знищені над територією Смоленської області.

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