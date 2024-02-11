Захисні дії Румунії, яка приводить у підвищену готовність свої засоби ППО, адекватна реакція на агресію РФ.

Росія регулярно використовує маршрути для дронів-камікадзе вздовж державного кордону України з сусідніми країнами, щоб убезпечити свої повітряні цілі, розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словам, через масовану атаку дронами ніч у південних регіонах пройшла дуже неспокійно.

"Ворог не припиняє таких посилених атак: 26 дронів - це потужний вплив на жителів не тільки прифронтових територій, а й у тилу. Атака тривала понад 5,5 годин, напружено працювали системи ППО", - сказала вона.

Військова додала, що агресор атакував прибережну смугу інфраструктури та агропромислові об'єкти. Було влучання у Миколаєві, а на Одещині уламками збитого дрона пошкоджео спортивний комплекс.

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Вона акцентувала, що у країнах, які межують з Україною, зокрема, у Румунії серйозно ставляться до небезпеки, яку несуть подібні атаки що проходять у безпосередній близькості до державного кордону.

"Дійсно, вже не вперше ворог використовує лінію державного кордону, зокрема і по Дунаю, для того, щоб заходити на удари й намагатися таким способом убезпечити свої повітряні цілі", - розповіла Гуменюк.

Як вона нагадала, Румунія вже відчули на собі наслідки російської агресії - на її території фіксувалися падіння дронів. Тому захисні дії сусідньої держави, яка приводить у підвищену готовність свої засоби ППО, цілком адекватна реакція на поведінку РФ.

На думку Гуменюк, атаки по прибережній, портовій інфраструктурі свідчать про прагнення окупантів нашкодити роботі морського транспортного коридору, безпеку якого забезпечують ЗСУ.

Атака РФ вночі 11 лютого

Як повідомляв УНІАН, вночі 11 лютого російська армія здійснила масовану дронову атаку, яка тривала понад 5,5 годин, по південних областях України. Пріоритетом ворога була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об'єкти. Через влучання в один з них у Миколаєві спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін. Поранення отримала цивільна людина.

Результатом бойової роботи українських захисників стало збиття 26 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136: 18 - на Миколаївщині, 4 - на Одещині й по 1 - на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Вінниччині.

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