Він вважає, що її облаштували ще восени.

Російські загарбники побудували в окупованому Криму таємні вертолітні бази та пункти озброєння та заправки для них. Про це повідомив OSINT-аналітик Tatarigami у мікроблозі X (Twitter).

"У листопаді, коли українські війська просунулися в напрямку Херсона, російські військові вирішили перемістити свої вертольоти з аеродрому Чаплинка в більш безпечні місця в глибині країни, в тому числі на огороджений пляжний курорт в Арабатській стрілці поблизу Криму", - пише він.

На супутниковому знімку можна побачити 20 вертолітних майданчиків, деякі з них зайняті російськими гелікоптерами типу Мі-24, Мі-8, Ка-52 і, можливо, Мі-28. Це територія пляжного курорту "Волна".

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Він зазначає, що у 2021 році цих майданчиків там не було, а це означає, що росіяни швидко створили тимчасову вертолітну базу. Крім того, курорти та готелі потенційно можуть слугувати житлом для пілотів.

"Евакуація і переміщення авіабази в Чаплинці, як уже згадувалося раніше, є прикладом необхідності Росії створювати нові приховані місця дислокації через занепокоєння щодо потенційних об'єктів нападу. З огляду на зростаючий діапазон українського озброєння, ця тенденція буде продовжуватися. Водночас слід визнати, що якість і частота заходів з приховування помітно покращилися порівняно з 2022 роком", - відзначив він.

Атаки на Крим: останні новини

Нагадаємо, що в ніч на 5 грудня жители окупованого півострова повідомляли про гучні вибухи у Керчі та Феодосії. Тієї ж ночі окупанти перекривали Кримський міст.

У російському Міністерстві оборони вранці заявили, що Крим опинився під атакою 35 безпілотних літальних апаратів. Вони нібито збили 22 з них, а інші - перехопили.

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