Внаслідок шторму постраждав не тільки міст, але й оборонні споруди в Криму.

Російські окупанти планують за два тижні усунути пошкодження, які незаконно збудований Кримський міст отримав в результаті нещодавнього шторму у Чорному морі, бо бояться, що цим скористаються українські сили безпеки.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону. "Звичайно, ворог цілком справедливо побоюється, що цим скористаються українські сили безпеки та оборони. Ми не будемо розкривати усі секретів, але їхній внутрішній дедлайн - за два тижні усунути ці недоліки. Зрозуміло, що Україна чекати також не буде",- наголосив він.

За його словами, від стихії постраждав не тільки міст, але й оборонні споруди в Криму. "Мова йде не лише про міст. Також серйозних руйнувань зазнали ворожі так звані захисні споруди в Севастополі", - зазначив Юсов.

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Також стихія скоригувала плани ворожого Чоорноморського флоту, додав він. "Кораблі ЧФ держави-агресора не почуваються наразі у безпеці, і частина з них через це, зокрема, знаходиться зараз на рейді. Тобто погода тут внесла свої корективи", - сказав представник ГУР Міноборони.

Стан Кримського мосту: останні новини

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому тимчасово окупований Крим накрив потужний шторм. Представниця президента України у АР Крим Таміла Ташева повідомляла, що міст "постраждав від природної стихії".

Супутникові знімки, які опублікував аналітик MT_Anderson, свідчать, що більшість барж перед мостом змило чи затопило внаслідок негоди: три баржі повністю занурені / одна частково занурена у воду, ще дві баржі повністю змило, а одна баржа на плаву, але ні до чого не прив’язана.

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