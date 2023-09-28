Загарбники кажуть, що з ними поводяться добре, надаючи необхідну медичну допомогу пораненим.

Бійці 1-го та 2-го батальйонів 12-ї бригади "Азов" під час штурмів ворожих позицій взяли в полон чотирьох окупантів. Серед полонених командир відділення 228-го мотострілецького полку, рядові складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z"

Як повідомляє "Азов" в Telegram, пораненим військовополоненим надали необхідну медичну допомогу, забезпечили належні умови утримання і передали в обмінний фонд.

"12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" закликає військовослужбовців РФ здаватись у полон задля збереження власного життя та можливості потрапити до своїх рідних", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На відео окупанти підтверджують, що з ними поводяться згідно із Женевськими конвенціями, надаючи необхідну медичну допомогу.

Росіяни у полоні

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, як живеться російським військовослужбовцям в українському полоні, де до них ставляться відповідно до норм Женевської конвенції, добре годують та організовують дозвілля.

Нещодавно росіянка вперше за час повномасштабного вторгнення Росії приїхала за своїм полоненим чоловіком-окупантом Євгеном Ковтковим. Жінка приїхала з Красноярська із двома доньками.

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