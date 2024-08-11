В МЗС країни-агресора назвали операції ЗСУ діями, що мають "терористичний характер".

Росія звинуватила Україну у здійсненні "терористичних актів" на своїй території та пообіцяла "жорстку відповідь".

Як заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, операції ЗСУ на території Росії нібито мають одну мету - залякування мирного населення.

"Очевидно, що українські ракетні обстріли та атаки безпілотниками по російських регіонах мають яскраво виражений терористичний характер... Не сумніваємося, що організатори та виконавці цих злочинів, включаючи їх зарубіжних кураторів, відповідатимуть за них. Жорстка відповідь ЗС Росії не змусить себе чекати", - заявила Захарова. Відео дня

Крім того, скандальна представниця МЗС країни-окупанта закликала міжнародні організації виступити із засудженням атаки України.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, Росії не вдається відкинути українські війська в Курській області, попри відправку підкріплень на цей напрямок. Українські війська все ще мають перевагу і, здається, просуваються вперед.

Також ми розповідали, що атака в Курській області виявилася абсолютно несподіваною для РФ. За словами аналітика Христо Грозєва, український Генштаб готував цю операцію, не погоджуючи її навіть із західними партнерами.

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