Погоджено попередні дати приїзду до Києва представників Трампа, - Зеленський

За його словами, в Україні розраховують на приїзд до Києва представників президента США Дональда Трампа у найближчі дні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі в Києві з спеціальними представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення до українців за підсумками проведеної сьогодні наради з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки.

"Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них у Москві та в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо", - відзначив Зеленський.

Як підкреслив президент, важливо, щоб Америка була й надалі активною.

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"Готові до зустрічей із ними в Україні - на рівні, змістовно", - додав Зеленський.

Окупанти вдарили по заводу напою Coca-Cola

Окрім того, президент повідомив, що сьогодні російські загарбники ударили своїм дроном по заводу компанії Coca-Cola.

"Вже Coca-Cola у них такий ворог, що вони спалюють його своїми "Шахедами". Чіткий російський сигнал Америці. Чіткий російський сигнал Америці - росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, на цю російську тактику "будуть і наші асиметричні операції у відповідь".

Переговори по Україні - роль США

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що без участі американської сторони нереалістично закінчити російську війну проти України. У зв’язку з цим, галва МЗС очікує на нову динаміку у мирних зусиллях з припинення російської війни проти України.

При цьому, ініціатор війни Володимир Путін заявив про шанси на закінчення війни проти Україні, але за однієї умови. За його словами, Україна та Росія мають домовлятися між собою про припинення війни, а інші країни можуть лише підтримати та допомогти в цьому питанні.

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