У Сочі морський дрон атакував російське судно забезпечення NEFRIT (відео)

Багатоцільове судно уражене морським безекіпажним катером.

В порту Сочі (РФ) Військово-морські сили ЗС України уразили російське судно забезпечення NEFRIT. Про це заявила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Багатоцільове судно забезпечення під прапором РФ було уражене морським безекіпажним катером Військово-Морських Сил. У районі судна зафіксовано потужний вибух та задимлення", - йдеться у повідомленні.

Йдеться, що NEFRIT – елемент російської морської та енергетичної інфраструктури, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об’єкти, перевозив вантажі й персонал та виконував підводно-технічні роботи.

Його діяльність була прямою підтримкою воєнної економіки ворога та фінансування злочинної агресії проти України, наголошують у ВМС.

"Ураження NEFRIT – це удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнно-економічній інфраструктурі ворога", - зазначають військові.

Згідно з відкритими джерелами, NEFRIT було побудовано у 2004 році. Прапор - Російська Федерація. Довжина – близько 91 м, ширина – 18,8 м, максимальна осадка – 6,2 м. Місткість (дедвейт): понад 3600 тонн.

Атаки на російських окупантів

Як писав УНІАН, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в районі тимчасово окупованого Донецька ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти росіян.

Також у районі Чонгара на Херсонщині іншими засобами уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці в тимчасово окупованому Криму. Також, за результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 25 серпня внаслідок ураження нафтопереробного заводу "Афипский" у Краснодарському краї Росії підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та трубопроводу.

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