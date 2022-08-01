Під час розмови з матір'ю загарбник розповів про втрати та методи просування росіян.

Російські окупанти визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю.

Про це свідчить нова перехоплена телефонна розмова загарбників.

Під час спілкування окупанти обговорюють, що українські воїни "кладуть" їх "цілими батальйонами", і роблять це на "раз-два".

"Українська армія – це найсильніша армія у всьому світі… Вони навіть росіян не бояться, с*ка, нікого…. Це так і є, реально" – розповідає матері мобілізований мешканець тимчасово окупованого Донецька.

Водночас зомбована пропагандою жінка заперечує слова сина. Син привів її до тями одним питанням: "Ти втрати взагалі бачила які?.. Вам правду не кажуть… вам розповідають казки".

Окупант зізнався, що росіяни, якщо і просуваються, то за рахунок величезних втрат.

"А навіть якщо просувається наша (армія – УНІАН), це дуже з великими втратами. Ху*рять на раз-два, я тобі говорю. У нас полк там в'їб*ли. Батальйони лягають", - зазначив окупант.

Раніше в СБУ опублікували перехоплення розмов, в яких російські окупанти обговорюють способи втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядають варіанти імітації бойових поранень.

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