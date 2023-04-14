Командування сил ТРО заявило, що жодна дитина військового офіційно не зареєстрована.

Український військовослужбовець Михайло Чокнадій заявив, що в його роту, яка виконує завдання на Бахмутському напрямку, направили людей без підготовки, зокрема - багатодітного батька.

Заступниця міністра оборони Ганною Маляр у відповідь оприлюднила у своєму Telegram-каналі офіційну заяву Командування Сил тероборони Збройних сил України. "Призначено перевірку інформації, озвученої у відео, яке поширюється у соціальних мережах. Автор відео стверджує, що в їхній підрозділ нібито направили мобілізованого без належної підготовки. Крім того, автор відео стверджує, що вказаний мобілізований - батько п'ятьох дітей", - сказано у повідомленні.

У заяві зазначається, що жодна дитина військовослужбовця з відео офіційно не зареєстрована, у свідоцтві про народження дітей він як батько не вказаний, а опікунство не оформлене.

Відео дня

"Наголошуємо, мобілізація багатодітних батьків може відбуватись виключно за згодою, особи, яку мобілізують. Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків надається за умови надання документів, що підтверджують утримання трьох або більше дітей віком до 18 років. Наразі триває подальша перевірка інформації, озвученої у відеоролику", - додали у силах тероборони.

Служба у ТРО: пояснення Командування

Маляр заявила, що військовослужбовці сил ТРО після отримання мобілізаційного розпорядження у центрі комплектування та соціальної підтримки в обов’язковому порядку проходять базову загальновійськову підготовку та фахову підготовку в навчальних центрах.

Залежно від стану здоров’я та повної або обмеженої придатності бійці можуть проходити підготовку в батальйонах резерву. У командуванні уточнили, що термін подальшої фахової підготовки залежить від військово-облікової спеціальності.

Вже після закінчення терміну навчання та набуття необхідних навиків підготовлених військовослужбовців направляють до військових частин.

"Усі випадки недотримання порядку відпрацювання програми підготовки військовослужбовців уважно вивчаються Командуванням Сил ТрО ЗСУ та вживаються заходи щодо їх недопущення. Для того, щоб отримати консультацію з приводу належної підготовки або повідомити про випадки порушень процедури підготовки, можна звернутись на гарячу лінію Командування Сил ТРО за номером 0 800 507 028. Всі звернення будуть розглянуті", - наголосили у командуванні.

Військовослужбовці та їхні близькі можуть звертатися на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442, назвавши ім’я та прізвище мобілізованої особи, номер військової частини, в яку направили, який ТЦК та СП направив.

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