Російська влада звинуватила в атаці Україну.

18 квітня в Брянській області безпілотний літальний апарат атакував будівлю військкомату.

Про це повідомляє місцевий губернатор Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі. За його словами, інцидент стався в місті Новозибків. "ЗСУ за допомогою безпілотника атакували будівлю військкомату міського округу Новозибків", - написав він, звинувативши українську армію.

Відзначається, в результаті атаки ніхто не постраждав, в будівлі частково вибиті шибки. На місці події працюють російські оперативні служби.

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Вибухи в Брянській області - останні новини

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ жителі Брянської області нерідко чують "хлопки" і постріли. Нещодавно вони записали звернення до Путіна, в якому поскаржилися, що не можуть спати ночами.

Цього місяця російські ЗМІ повідомляли, що на території Брянська нібито впав начинений вибухівкою БПЛА. Також повідомлялося про атаку дрона на військкомат у Севському районі області.

Взимку в Клинцях Брянської області чули вибухи, в мережі повідомляли про "приліт" в російську військову частину.

У листопаді в Брянській області горіли резервуари з нафтопродуктами, а в грудні невідомі атакували за допомогою БПЛА комбінат "Слава".

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