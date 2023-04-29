Пропагандист видав постраждалих в Умані за жертву обстрілів на Донбасі.

Одіозний російський пропагандист Володимир Соловйов показав новий приклад безмежного цинізму після російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Умані.

У своєму Телеграм-каналі він опублікував відео, що стало вірусним, в якому поранена мешканка постраждалого будинку зі сльозами розповідає про ракетний удар. Однак Соловйов не тільки вирізав з відео ту частину, де жінка проклинає росіян, а й підписав ролик "Жорстокі обстріли Донбасу".

Сам пост є рекламною інтеграцією іншого пропагандистського z-каналу. Передплатникам Соловйова пропонується перейти за посиланням і дізнатися, що ж сталося з жінкою на відео. Там вже автор визнає, що дівчина постраждала від удару по Умані, а не Донбасу, але все одно звинувачує в події ЗСУ і "карму".

Відео дня

Ракетний удар по Умані

У ніч на 28 квітня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Хоча сили ППО збили 21 з 23 ракет, одна з тих, що прорвалися, влучила до житлової багатоповерхівки в Умані. Будинок частково обвалився.

Згідно з останніми даними, в результаті цього удару під завалами багатоповерхівки загинули щонайменше 23 людини. З них п'ятеро дітей. В ході того ж обстрілу інша ракета вбила молоду жінку і дитину в Дніпрі.

Вас також можуть зацікавити новини: