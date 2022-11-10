За словами Байдена, США не будуть напряму брати участь у війні.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден очікує, що підтримка України після виборів до обох палат Конгресу – Палати представників і Сенату, збережеться. Проте сучасні американські літаки Україні надавати не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав на пресконференції, яка транслювался Білим домом у соціальних мережах. Він також додав, що США не дають Україні "необмежений чек".

Зокрема, у президента США запитали, чи продовжить Україна безперебійно отримувати допомогу.

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"Це моє очікування", – наголосив Байден.

За його словами, Україна просила надати багато такої допомоги, яку США не збираються надавати. Також США не будуть напряму брати участь у війні.

"Для прикладу, мене багато разів запитували, чи ми забезпечимо американські літаки, аби гарантувати (безпечне – УНІАН) небо над Україною. Я сказав, що ні, ми не будемо цього робити. Ми не збираємося встрявати у Третю світову війну", – наголосив Байден.

Водночас, як сказав американський лідер, США допоможуть отримати Україні "усі раціональні можливості для самозахисту". Зокрема, йдеться про артилерійсько-ракетні системи підвищеної мобільності HIMARS.

Також Байден зазначив, що США не надають Україні такі боєприпаси великої дальності, якими можна обстрілювати російську територію.

Вибори в США: чого чекати Україні

8 листопада у США стартували вибори до обох палат Конгресу.

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Україна має двопартійну підтримку Конгресу США, а після виборів очікує лише на посилення цієї підтримки. Подоляк зауважив, що розмови про ймовірність зниження підтримки США після виборів до Конгресу є спекулятивними та грають на руку тільки Росії.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у разі, якщо за результатами проміжних виборів Республіканська партія зможе встановити контроль над Палатою Представників Конгресу США, Сполучені Штати не відмовляться від військової допомоги Україні.

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