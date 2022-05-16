Мер Києва наголосив, що повернення платного проїзду в громадському транспорті столиці було вимушеним рішенням, але підвищувати тарифи на проїзд ні в якому разі не будуть.

Безоплатний період користування громадським транспортом в Києві, коштував бюджету міста півмільярда гривень щомісяця.

Про це повідомив мер міста Києва Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми вимушені були повернути оплату за проїзд, тому що, навіть у мирні часи, коли транспорт був платним, він завжди був дотаційним. Безоплатний період користування громадським транспортом в столиці коштував місту більше півмільярда гривень щомісяця", - повідомив Кличко.

Мер Києва наголосив, що повернення платного проїзду в комунальному громадському транспорті столиці було непопулярним, але потрібним для роботи міської транспортної інфраструктури. Відновлюється все більше транспортних маршрутів, крім того, буде зменшений інтервал курсування поїздів в метрополітені.

Кличко зауважив, що вартість проїзду в муніципальному транспорті столиці, залишається без змін.

"Підвищувати тарифи на проїзд ми ні в якому разі не будемо. Вартість проїзду залишається на тому самому рівні, яким він був до початку бойових дій в країні",- акцентував Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з початку повномасштабного вторгнення РФ зупинили роботу громадського транспорту, а станції метро стали укриттями. Коли ситуація в столиці покращилась, робота транспорту почала відновлюватися, але проїзд у громадському транспорті був безкоштовним, крім маршруток.

З 16 травня в Києві відновили оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті.

Вас також можуть зацікавити новини: