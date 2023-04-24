Очевидно, БПЛА поцілив у резервуар з нафтопродуктами.

Невідомий безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках Луганської області.

Як повідомляють окупанти, внаслідок атаки спалахнув резервуар на території "Ровеньківської нафтобази".

Окупаційна адміністрація прозвітувала про ліквідацію пожежі та заявила, що жертв нібито немає. До речі, відстань від лінії фронту до нафтобази становить близько 100 км. Отже, це тилова база загарбників.

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Окупантів атакують безпілотники

Росія регулярно заявляє про атаки безпілотників, походження яких невідоме. Зокрема, 23 квітня на територію Московського нафтопереробного заводу 23 квітня о 8:00 ранку залетів квадрокоптер. Згідно з інформацією, близько 8:00 співробітники заводу почули дивний звук. Охорона переглянула камери по периметру, але нічого незвичайного не було.

Сьогодні стало відомо, що начинений вибухівкою безпілотник, схожий на український uj-22 Airborne, впав у підмосковному селищі імені Воровського біля Ногінська.

Крім того у ніч на понеділок, 24 квітня, в захопленому Росією Криму - в Севастополі, близько 3:30 було чути два вибухи. Окупанти заявили про атаку безпілотників.

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