Безпілотник атакував нафтобазу на Луганщині / МНС

Невідомий безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках Луганської області.

Як повідомляють окупанти, внаслідок атаки спалахнув резервуар на території "Ровеньківської нафтобази".

Кадри з місця пожежі / МНС

Окупаційна адміністрація прозвітувала про ліквідацію пожежі та заявила, що жертв нібито немає. До речі, відстань від лінії фронту до нафтобази становить близько 100 км. Отже, це тилова база загарбників.

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Окупантів атакують безпілотники

Росія регулярно заявляє про атаки безпілотників, походження яких невідоме. Зокрема, 23 квітня на територію Московського нафтопереробного заводу 23 квітня о 8:00 ранку залетів квадрокоптер. Згідно з інформацією, близько 8:00 співробітники заводу почули дивний звук. Охорона переглянула камери по периметру, але нічого незвичайного не було.

Сьогодні стало відомо, що начинений вибухівкою безпілотник, схожий на український uj-22 Airborne, впав у підмосковному селищі імені Воровського біля Ногінська.

Крім того у ніч на понеділок, 24 квітня, в захопленому Росією Криму - в Севастополі, близько 3:30 було чути два вибухи. Окупанти заявили про атаку безпілотників.

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