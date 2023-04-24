У Севастополі чули звуки стрілянини із зенітної гармати, повідомили журналісти.

У ніч на понеділок, 24 квітня, в захопленому Росією Криму - в Севастополі, близько 3:30 було чути два вибухи.

Вибухи звучали з району, в якому знаходяться військові частини, - недалеко від Стрілецької бухти і Нахімовського училища, повідомили кореспонденти "Крим.Реалії". Журналісти додали, що ще було чути звуки стрілецької зброї та зенітної гармати.

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Вибухи в Севастополі - що повідомлялося

Посіпака російських окупантів у захопленому РФ Криму, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився, що у ніч на 24 квітня була атака безпілотниками.

Псевдочиновник повідомив, що місто атакували надводними безпілотниками о 3:30. Развожаєв стверджує, що один з дронів вибухнув сам, а ще один - знищили сили протипідводно-диверсійне забезпечення. За його словами, в результаті атаки дронами пошкоджених об'єктів немає.

Нагадаємо, 22 березня окупаційна влада Криму повідомила про атаку надводними дронами і стверджували, що були ліквідовані три об'єкти.

Ще раніше - наприкінці жовтня минулого року - ЗМІ дізналися про вибухи у Севастопольській бухті. Тоді псевдовлада півострова стверджували, що збили дрони, які атакували російський флот. За відомостями журналістів, унаслідок атаки пошкоджено чотири кораблі супротивника.

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