Московський нафтопереробний завод є одним з найбільш вразливих об'єктів в російській столиці.

На територію Московського нафтопереробного заводу сьогодні, 23 квітня, о 8:00 ранку залетів квадрокоптер, пише видання ВЧК-ОГПУ з посиланням на неназваних співрозмовників і коментар співробітників безпеки.

Згідно з інформацією джерела видання, близько 8:00 співробітники заводу почули дивний звук. Охорона переглянула камери по периметру, але нічого незвичайного не було.

Однак під час обходу території було виявлено квадрокоптер марки "Mavic", обладнаний відеокамерою. "На місце тут же прибули співробітники всіх відомств і звань. На момент огляду квадрокоптер перебував у неробочому стані. Поруч з квадрокоптером було виявлено газовий балон "Шпага", - пише видання.

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Варто відзначити, що газовий балончик "Шпага" використовується в цілях цивільної самооборони. Продається вільно на російських онлайн-майданчиках.

Як визнають самі співробітники безпеки, Московський нафтопереробний завод є одним з найбільш вразливих об'єктів "Газпромнафти" у російській столиці.

Вибухи в Підмосков'ї - останні новини

Напередодні в Московській області спалахнула сильна пожежа. Вранці 22 квітня в селі Люберці загорівся завод з переробки відходів. Як писали росЗМІ, загоряння почалося у будівлі металевого цеху з утилізації пластику та гуми.

А 5 березня потужний вибух прогримів на Московському коксогазовому заводі. Зазначалося, що після вибуху на заводі почалася дуже сильна пожежа. Стовп полум'я піднявся на 20 метрів.

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