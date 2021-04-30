За словами командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерала-лейтенанта Сергія Наєва, загрози вторгнення російських військ на територію держави зараз немає.
Про це Наєв розповів в інтерв'ю, опублікованому 30 квітня на офіційному YouTube-каналі ОС ЗСУ, вочевидь, маючи на увазі неокуповані території України.
"По всьому державному кордону, по всій протяжності є небезпека та, відповідно, загроза. Щоб ми розуміли, загроза має певні ступені: є безпосередня загроза, є потенційна загроза… Небезпека, кажучи військовою мовою, є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози на даний час не несе за собою безпосередньо загрози вторгнення на територію України", - сказав командувач.
Він також зазначив, що командування розглядає різні сценарії розвитку ситуації за всіма напрямками державного кордону. Однак усі плани передбачають участь лише українських військових, без залучення союзників.
Читайте такожШанси на "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні - Арестович"Усі плани застосування сил оборони, які є в наявності в командування об'єднаних сил, розроблені, і в цих планах ми передбачаємо застосування тільки Збройних сил України та інших складових сил безпеки та оборони. Інших сил, зокрема, держав наших партнерів, там не передбачено", - додав генерал-лейтенант.
За його словами, в цьому питанні зараз ЗСУ завжди покладається лише на власні сили.
Російські війська біля кордонів України та у Криму
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також що вона готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- 22 квітня російські військові заявили про проведення міжвидових навчань на полігоні "Опук", розташованому за 60 км від Феодосії та за 40 км від Керчі, в межах раптової перевірки боєготовності.
- Згодом стало відомо, що з 23 квітня Росія почала відведення військ до пунктів постійної дислокації.
- Незалежні експерти повідомляли, що РФ залишає військову техніку 41-ї армії на полігоні "Погоново" у Воронезькій області. Окрім того, після навчань у Чорному морі залишилися два великі десантні кораблі Північного флоту РФ.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що процес відведення військ РФ від кордонів України необхідно оцінювати за його результатами - напруга скорочуватиметься пропорційно до того, скільки військ буде відведено.
- У Кремлі, говорячи, зокрема, про окупований Крим як територію РФ, заявляли, що питання переміщення російських військ у цьому випадку - справа виключно Росії.
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