Водночас, за словами Сергія Наєва, небезпека навколо державного кордону існує завжди.

За словами командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерала-лейтенанта Сергія Наєва, загрози вторгнення російських військ на територію держави зараз немає.

Про це Наєв розповів в інтерв'ю, опублікованому 30 квітня на офіційному YouTube-каналі ОС ЗСУ, вочевидь, маючи на увазі неокуповані території України.

"По всьому державному кордону, по всій протяжності є небезпека та, відповідно, загроза. Щоб ми розуміли, загроза має певні ступені: є безпосередня загроза, є потенційна загроза… Небезпека, кажучи військовою мовою, є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози на даний час не несе за собою безпосередньо загрози вторгнення на територію України", - сказав командувач.

Він також зазначив, що командування розглядає різні сценарії розвитку ситуації за всіма напрямками державного кордону. Однак усі плани передбачають участь лише українських військових, без залучення союзників.

Читайте такожШанси на "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні - Арестович"Усі плани застосування сил оборони, які є в наявності в командування об'єднаних сил, розроблені, і в цих планах ми передбачаємо застосування тільки Збройних сил України та інших складових сил безпеки та оборони. Інших сил, зокрема, держав наших партнерів, там не передбачено", - додав генерал-лейтенант.

За його словами, в цьому питанні зараз ЗСУ завжди покладається лише на власні сили.

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Автор: Катерина Комолова