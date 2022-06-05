Росія завдала удару по військовій та цивільній інфраструктурі Київщини.

Найбільша німецька щоденна газета Bild назвала сьогоднішню атаку на Київ найпотужнішою за останні кілька тижнів.

"Люди викладали у соцмережі фотографії та відео пожеж та клубів диму. Також було чутно звуки ударів. Вранці тривала повітряна тривога. Мешканців неодноразово просили на цей випадок пройти у захисні бункери. Це була найпотужніша атака на столичний регіон за останні кілька тижнів", - пише видання.

Як писав УНІАН, за даними Генштабу України, вранці Росія знову обстріляла ракетами столицю Київ та передмістя та завдала удару по військовій та цивільній інфраструктурі.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що постраждали Дарницький та Дніпровський райони міста. Є один потерпілий, загиблих немає.

Крім цього, передмістя Броварів також постраждало від ракет.

За даними оператора української АЕС "Енергоатом", російська крилата ракета пролетіла на "критично малій висоті" над Південноукраїнською АЕС. Держоператор повідомив, що, ймовірно, це була ракета, випущена у бік Києва.

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