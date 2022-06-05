Ймовірно, це та ракета, яка була випущена сьогодні в бік Києва.

Зранку російська ракета типу "Калібр" пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією.

Про це повідомляє ДП НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Сьогодні, 5 червня, Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5:30 російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні зранку пролунали вибухи. Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що "рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який потрапить у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, по Києву здійснено ворожий ракетний удар, прогриміло кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах. Відомо про одну постраждалу людину.

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