На більшості машин є розпізнавальний знак у вигляді червоного квадрата.

У Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", який моніторить пересування ворожої техніки по території Білорусі, сповіщає про запуски ракет і т.п.

Зокрема, активісти нарахували:

37 БМП;

5 ЗРК "Оса";

2 Уралу, БРДМ-2 і БТС-4;

2 основи для ЗРК "Оса" під тентом.

У повідомленні зазначено, що сьогодні в районі 08:00 ешелон виїхав з Гродно, після чого його помічали на різних станціях у напрямку до Бресту.

Також активістам стало відомо, що більшість техніки, яка находилася в Хойниках з 7 травня, завантажена на ешелон. Раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Інша ж, менша частина також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста.

Нагадаємо, раніше Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області (близько 100 км від України, від Гомеля до кордону – 47 км).

Ще раніше Лукашенко, злякавшись військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії, анонсував створення нового оперативного командування.

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