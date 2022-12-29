Йдеться про роботи з додаткового обладнання аеродромів Мачулищі, Барановичі та Лунінець.

Російська сторона розширює контроль над військовими аеродромами Білорусі. Про це під час брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Російська сторона розширює контроль над військовими аеродромами Республіки Білорусь. Тривають роботи з додаткового обладнання аеродромів Мачулищі, Барановичі, Лунінець та прилеглої інфраструктури", - повідомив він.

Бригадний генерал зауважив, що Мачулищі планується перетворити на ключовий логістичний хаб для потреб збройних сил Росії.

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Загроза з боку Білорусі: що відомо

За даними британської розвідки, наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання там, становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України.

Військовий експерт Сергій Грабський каже, наразі у Білорусі не спостерігається активності ворожих військ, яка б свідчила про ймовірність нападу на Україну в кінці січня й у лютому.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко сверджує, що загроза наступу з території Білорусі зберігається. Однако, за його словами, реальних можливостей здійснити таку операцію у ворога зараз немає.

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