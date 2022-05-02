Протягом місяця у доступі до мережі інтернет були обмежені цілі регіони Білорусі.

Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією Білорусі, у цілих регіонах вимикають інтернет.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку до мережі інтернет було зафіксовано 1 квітня. Протягом місяця у доступі до мережі Інтернет були обмежені цілі регіони Білорусі.

"За оцінками воєнної розвідки України, відключення користувачів від мережі інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином КГБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки", - зазначає розвідка.

Також в ГУР зауважують, що аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки.

Тактику інформаційної ізоляції Росія використовувала й в Україні. Як повідомляв УНІАН, на території Херсонської та Запорізької областей зник стільниковий зв'язок всіх українських операторів. Те ж саме стосується мобільного інтернету — підключитися до нього неможливо.

Україна працює над відновленням мобільного зв’язку та інтернету у Херсонській та Запорізькій областях. Покриття відновлено у двох містах.

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