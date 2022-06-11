В суботу, 11 червня, російські загарбники знову вдалися до масованого артилерійського обстрілу Сумщини.
Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
"Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника. Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, 12 приходів", - сповістив він.
За словами голови ОВА, руйнувань та жертв немає.
Як писав УНІАН, днем раніше з Росії ворог відкрив вогонь по Сумщині з мінометів. В результаті артилерійського обстрілу загинула одна людина.
Цього ж тижня Живицький сповіщав, що росіяни скидають бомби на прикордонні громади з дронів.
Крім цього, напередодні ворожі гвинтокрили перетинали кордон на Сумщині. По Краснопільській громаді області російські літаки 8 червня завдали два авіаудари.
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