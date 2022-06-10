Людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.

У Сумській області змінюються правила реалізації алкоголю.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні разом з рестораторами, представниками торговельних мереж, контролюючих і правоохоронних органів дійшли спільної згоди у цьому питанні. У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої і вино можна буде щоденно: у будні - з 11.00 до 19.00. У вихідні, як і було до цього, магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності в години своєї роботи", - зазначив він.

У барах, ресторанах та кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11.00 до 21.00.

При цьому людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.

"Розумію, є різні думки з цього питання, але статистика говорить про наступне: у два рази менше, ніж торік, надійшло акцизного податку (18 млн грн проти 36 млн грн); майже у 3 рази збільшилася кількість експертиз на визначення стану алкогольного сп'яніння; значно збільшилася кількість госпіталізації внаслідок алкогольних інтоксикацій і отруєнь сурогатами; збільшилася кількість правопорушень, скоєних у стані алкогольного сп'яніння", - написав голова ОВА.

За його словами, ці нововведення почнуть діяти на всій території області з часу опублікування офіційного розпорядження, попередньо - з 14 червня.

Як повідомляв УНІАН, у Києві дозволили продаж алкогольних виробів у магазинах з 11:00 до 19:00.