Сьогодні ворог тричі обстрілював територію області.

На Сумщині в результаті артилерійського обстрілу загинула одна людина.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, після 10:00 по території Есманської громади з Росії ворог відкрив вогонь з мінометів.

За словами Живицького, було зафіксовано 10 прильотів. Руйнувань та жертв немає.

Крім того, близько 13:00 по території Краснопільської громади ворог почав артобстріл з важкої артилерії. Одна людина загинула від отриманих під час обстрілу поранень.

"О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 приходів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає", - додав Живицький.

Нагадаємо, на Сумщині український літак збив ворожу крилату ракету.

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