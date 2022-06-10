На Сумщині в результаті артилерійського обстрілу загинула одна людина.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Так, після 10:00 по території Есманської громади з Росії ворог відкрив вогонь з мінометів.
За словами Живицького, було зафіксовано 10 прильотів. Руйнувань та жертв немає.
Крім того, близько 13:00 по території Краснопільської громади ворог почав артобстріл з важкої артилерії. Одна людина загинула від отриманих під час обстрілу поранень.
"О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 приходів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає", - додав Живицький.
Нагадаємо, на Сумщині український літак збив ворожу крилату ракету.