Постраждалих немає, пошкоджений будинок.

На Сумщині окупанти скидають з дронів бомби на прикордонні райони.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни скидають бомби на наші прикордонні громади з дронів. Сьогодні о 10-й ранку ворог запустив три дрона-камікадзе з боєприпасами", - зазначив він.

Крім того, о 16:00 з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл.

За словами Живицького, обидві події трапилися на території Краснопільської громади.

"Постраждалих немає, пошкоджений будинок", - уточнив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинні санкції, в тому числі обмеження на валюту, і розривів торгових зв'язків.

Після того, як українські війська відкинули російських окупантів за кордон, Сумська область постійно страждає від обстрілів з російської сторони. Останній раз росіяни обстріляли прикордонне село Шосткинського району в Сумській області.

Крім того, 30 травня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що Росія відправляє війська на кордон з Україною в Курській області. Зокрема, до Сумської області підтягують артилерію і ракетні установки окупантів.

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