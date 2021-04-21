70% респондентів головною причиною, яка заважає припиненню війни на Донбасі, відзначають небажання з боку влади Росії закінчити цей конфлікт.

64% українців вважають, що на Донбасі відбувається війна між Україною та Росією.

Читайте такожСитуація на Донбасі: бойовики активно застосовують заборонену зброю

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння "Нью Імідж Маркетинг Груп", оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

За словами виконавчого директора UIF Вадима Денисенка, це опитування присвячене ескалації конфлікту на сході України. Він зазначив, що протягом останніх двох місяців, коли почалася активна фаза, перш за все військової та інформаційної ескалації, «своїми діями Володимир Путін крім всього того негативу, який він робить для нас, він зробив і великий позитив - значно більша кількість людей почали чітко розуміти і чітко ідентифікувати, що на сьогоднішній момент все те, що відбувається на Донбасі, це перш за все війна між Україною та Російською Федерацією, або між Україною та російськими маріонетками».

Респонденти із заходу України частіше за інших надавали таку відповідь (77% проти загального показника 64%), зі сходу та півдня – рідше за інших (по 47% проти загального показника 64%). Респонденти зі сходу та півдня дещо частіше за інших відзначали, що за їхнім особистим трактуванням, на сході відбувається збройний конфлікт між владою України і самопроголошеними республіками (Л/ДНР), які підтримує влада Росії – 24% та 25% відповідно проти загального показника 17%.

Крім того, 70% респондентів головною причиною, яка заважає припиненню війни на Донбасі, назвали небажання з боку влади РФ закінчити цей конфлікт.

*** Опитування проводилося в квітні на всій території України (крім тимчасово непідконтрольних територій частини Донецької та Луганської області, окупованої АР Крим). В онлайн-опитуванні по інтерактивній структурованій анкеті взяли участь 1148 респондентів. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк