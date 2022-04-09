В Україні розпочали відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів.

На автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштовується тимчасова переправа, паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту,

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, новий міст планується розпочати будувати найближчим часом.

Він нагадав, що на трасі Київ-Чоп триває ямковий ремонт.

"Зараз ведеться активне відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів. Намагаємось відновити все максимально оперативно", - зазначив Тимошенко.

Він повідомив, що через бойові дії, зокрема, на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас). Зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

Нагадаємо, у Гостомелі вводять тижневу комендантську годину. В цей період людям заборонено знаходитися на вулицях.

Вас також можуть зацікавити новини: