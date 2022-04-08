Комендантська година запроваджується з 21:00 7 квітня до 9:00 11 квітня.

В Ірпені на три доби - з 7 до 11 квітня - запроваджується комендантська година.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Маркушин.

"Друзі, відповідно до розпорядження начальника Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка в Ірпені запроваджується комендантська година на три доби - з 21:00 7 квітня до 9:00 11 квітня", - написав він і додав фотокопію розпорядження.

За словами Маркушина, в'їзд у місто буде повністю закритим. Проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. На вулицях Ірпеня працюватимуть лише комунальні служби та волонтери по узгодженому списку.

Мер Ірпеня зазначив, що це робиться для сприяння безперешкодної роботи правоохоронних органів.

Нагадаємо, Ірпінь повністю зачинено на виїзд, всі машини перевірятимуть. На вулицях міста цілодобово працює поліція: і патрулі, і вибухотехніки.

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