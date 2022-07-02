Метою РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Біля Лисичанська Луганської області йдуть запеклі бої, місто знаходиться під контролем українських військ.

Про це повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону UA.

За його словами, останні кілька днів найскладнішою залишається ситуація на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області.

"Біля міста (Лисичанська - УНІАН) дійсно йдуть запеклі бої, але, на щастя, місто не оточене і знаходиться під контролем українських військ", - сказав він.

На Слов'янському напрямку ворожі війська здійснюють спробу штурмових дій, намагаючись поліпшити своє тактичне становище.

Музичук зазначив, що метою РФ все ще залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

За його даними, противник намагається створити сприятливі умови для наступу на південних регіонах країни. Існує велика загроза ракетних обстрілів південних та північних регіонів, а також артилерійських обстрілів прикордонних пунктів Сумщини та Чернігівщини.

Раніше в Американському інституті вивчення війни повідомляли, що російські війська продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.

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