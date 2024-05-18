Часів Яр залишається під контролем українських військ.

Російські окупанти продовжують спроби захопити Часів Яр Донецької області. У пʼятницю, 17 травня, українські захисники відбили черговий ворожий штурм міста.

Відео з відбиттям атаки росіян показало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там наголосили, що у Часовому Яру немає жодного окупанта.

"17 травня 2024 року ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом ― для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки. Воїни підрозділів активних дій "Kraken", "Артан" та Міжнародного легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога – спалили бронетехніку й розбили ворожі лави", – йдеться у повідомленні.

У ГУР також додали, що Часів Яр залишається під контролем українських військ.

Бої за Часів Яр

Командир екіпажу безпілотних літальних апаратів "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш каже, що ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна. Ворог не полишає свої спроби захопити Часів Яр і водночас його обійти з двох сторін. Проте, за його словами, з точки зору стратегічних досягнень росіяни не отримали абсолютно нічого.

Напередодні спікер 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України Роман Гасько наголосив, що битва за Часів Яр перебуває на піковому рівні. Він додав, що кожного дня виникають боєзіткнення.

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