Ресурси окупантів вичерпані, впевнений радник голови Офісу президента.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Росії закінчилися боєздатні солдати, яких можна залучити в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

"На місті російських командирів, я б притримав другий ешелон військових. Невідомо, як все обернеться. Раптом ми почнемо наступати (на Донбасі - УНІАН), треба буде відбиватися, а чим вони будуть відбиватися. Це останні солдати "великої Росії" і більше немає. Росія порожня. І зараз два одинокі моджахеди захочуть захопити Росію, вони її візьмуть повністю, дійдуть, куди захочуть. Російські солдати або тут, або на кордоні, або в землі", - сказав Арестович.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

Вас також можуть зацікавити новини: