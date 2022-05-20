Сьогодні російські загарбники здійснили одну атаку на українські позиції оборони.

Військовослужбовці угруповання "Схід" за добу знищили до 80 російських загарбників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

"Протягом доби, 20 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили одну атаку. Крім того, вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, втрати ворога складають: особового складу – до 80, танків – 1, БМП – 2, МТЛБ – 1, артилерійських систем – 1, мінометів – 1, АТТ – 4, та БПЛА – 1.

Нагадаємо, ЗСУ знищили колону російської морської піхоти на Луганщині.

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