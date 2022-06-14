На ще чотирьох напрямках активні бойові дії не зафіксовані.

Бійці Збройних сил України відбили ворожий штурм біля Берестового. А в районі Золотого тривають битви з російськими окупантами.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"У районі Берестового українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат і змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають", — повідомили в Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних битв не було. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру неподалік від Авдіївки, Мар'їнки та Гуляйполя. Штурмова та армійська авіація окупантів здійснювала удари в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. А біля Павлівки рашисти намагалися провести розвідку боєм.

Нагадаємо, в Генштабі також розповіли про ситуацію на інших напрямках. В Сєвєродонецьку тривають вуличні битви — ворог перегруповується і намагається підтягнути резерви. А на Харківщині окупанти зосередилися на утриманні зайнятих рубежів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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